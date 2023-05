Juve, amarezza europea: il gol di Vlahovic non basta ai bianconeri

Il gol di Vlahovic ha portato momentaneamente in vantaggio nell'ultima sfida della Juventus: la rete è poi stata vanificata dalla rimonta

redazionejuvenews

Con un po' di anticipo rispetto alle speranze, la stagione 2022/23 della Juventus volge ai titoli di coda. L'ultimo obiettivo concreto che poteva portare i bianconeri ad alzare un trofeo in questa stagione è sfumato ieri sera. Il gol di Erik Lamela al 95' è stata la pietra tombale di una stagione maledetta per la squadre allenata da mister Allegri. Eppure, il gol di Dusan Vlahovic, che ha portato la Vecchia Signora in avanti nella sfida con il Siviglia aveva fatto ben auspicare. L'obiettivo sembrava veramente a portata di mano. La rete dell'attaccante serbo aveva completato la rimonta cominciata con il gol di Federico Gatti realizzato all'ultimo respiro della sfida allo Stadium. Ma la Juventus ha peccato nel carattere, soffocata dal clima incandescente dello stadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

Juventus agguantata da Suso — Questa volta, Dusan Vlahovic aveva fatto tutto bene. Entrato nel secondo tempo dopo la preferenza a sorpresa di Moise Kean, realizza un gol di prepotenza. Il servo si inserisce tra due difensori del Siviglia con palla al piede e con freddezza batte il portiere Bono con un tocco vellutato. Potenza ed eleganza che permettono alla Juventus di passare in vantaggio per la prima volta nella doppia sfida. Ma il vantaggio dura pochissimo. Bastano 5' minuti al Siviglia per riporre le cose sulla bilancia. E a farlo ci pensa una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Suso che al Milan fu croce e delizia. Un azione iniziata da un altro "italiano": Lamela scippa il pallone a un ingenuo Federico Chiesa e serve lo spagnolo. Suso ringrazia e infila con un sinistro dei suoi l'incolpevole Szczesny.

Lamela spegne le speranze — Magistrale nel primo tempo, il portiere della Juventus tiene in piedi i bianconeri anche al 90'. Quando En Nesyri prova ad abbattere la resistenza juventina, Szczesny devia fuori ancora una volta, portando i suoi ai supplementari. E qui, al 95' ancora Lamela fredda la Vecchia Signora, indirizzando di testa troppo indisturbato un cross di Bryan Gil. Non basterà il doppio giallo inflitto a Marcos Acuna al 115' minuto: il forcing della Juventus non è abbastanza e non produce azioni significative. Ed ora, per gli uomini di mister Allegri non resta che rituffarsi nel campionato.