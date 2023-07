Juve, amarcord: l’esordio del Capitano con la maglia bianconera

La storia d'amore con la Juve sta per concludersi dopo 13 anni. Bonucci è stato messo alla porta dalla dirigenza bianconera e per la seconda volta potrebbe lasciare Torino (dopo la breve parentesi al Milan). Il difensore esordì con la maglia della Juventus il 29 luglio 2010 in occasione del match di andata del 3° turno di Europa League contro lo Shamrock Rovers, match che i bianconeri vinsero per 2-0 al Tallaght Stadium (Irlanda).