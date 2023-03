Juve, le altre sfide di Europa League: occhi sui Gunners, crisi spagnola

Otto sfide in programma oggi negli ottavi di ritorno di Europa League: Juve a Friburgo con l'1-0, la Roma riparte dal 2-0, mentre le altre...

redazionejuvenews

Manca poco al calcio d'inizio del match di ritorno tra Juventus e Friburgo. Nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League gli uomini di Allegri puntano ai quarti di finale della competizione. Si riparte dal gol di Angel Di Maria, che all'andata ha deciso la sfida sul punteggio di 1-0 in favore dei bianconeri. Ma vogliamo uno sguardo più ampio sul torneo. Le otto sfide di oggi, divise nel doppio orario (18:45 e 21:00) saranno decisive per stabilire il quadro dei quarti di finale.

Tra le gare che si giocheranno allo stesso orario di quella dei bianconeri l'unico confronto ancora da definire è quello tra Feyenoord e Shakhtar Donestk, ferme sull'1-1. Missione più tranquilla per il Siviglia (unica squadra spagnola che potrebbe rimanere in corsa) che all'andata ha vinto 2-0 in casa contro il Fenerbache, mentre il Manchester United è pronto ad eliminare un'altra spagnola dal torneo, il Betis. All'andata i Red Devils hanno archiviato la pratica sul 4-1 e alla squadra andalusa serve un miracolo per ribaltare il punteggio.

Tra le gare delle 21:00 occhi puntati su Arsenal-Sporting Lisbona. La capolista in Premier League non è andata oltre il 2-2 nella gara d'andata tenutasi all'Alvalade, con i portoghesi che cercano il colpaccio in terra inglese. Il Bayer Leverkusen ripartirà sul campo del Ferencvaros dopo il 2-0 a favore nei primi 90' contro gli ungheresi. Ancora in bilico invece la qualificazione di Union St.Gilloise e Union Berlino dopo il pirotecnico 3-3 nella gara di sette giorni fa. Chiude il programma di questi ottavi di finale la gara tra Real Sociedad e Roma. L'altra italiana in corsa in Europa League all'Olimpico ha ottenuto un 2-0 confortante in vista della trasferta a San Sebastián.