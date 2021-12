Juve, l’Allianz Stadium non è più il tuo castello: solo 7 gol in 7 partite

Juve che succede? In questa stagione i bianconeri hanno conquistato più punti fuori casa che tra le mura dell'Allianz Stadium

Ogni re che si rispetti deve avere il suo castello , un luogo sicuro dove riuscire a difendersi dagli attacchi avversari. Dalla sua inaugurazione, 10 anni fa, l'Allianz Stadium è stato per la Juventus il suo castello. Negli anni dei nove scudetti consecutivi i bianconeri sono stati sconfitti tra le mura amiche appena sei volte. La Juventus in casa era praticamente imbattibile. Nel suo ultimo anno alla Juve (prima del suo ritorno la scorsa estate), Allegri era riuscito nell'impresa di rimanere imbattuto in tutte e 19 le partite in casa. 0 sconfitte. L'anno successivo Maurizio Sarri ha perso una sola volta. Poi il crollo.

L'ultima stagione della Juventus è stata la prima fallimentare dopo nove anni di successi incontrastati. Lo scorso anno, sotto la gestione Pirlo , i bianconeri hanno terminato la stagione al quarto posto, guadagnando l'accesso in Champions League all'ultimo respiro. Nonostante questo, per la Juventus l'Allianz Stadium si era confermato una fortezza: soltanto tre sconfitte in tutta la stagione. Quest'anno la situazione sembra cambiata. Una volta che la porta di un castello cade, ogni nemico può sperare di conquistarlo. Nelle prime sette partite in casa la squadra di Allegri è già stata sconfitta tre volte.

Sembrerà quasi assurdo, ma i bianconeri questa stagione hanno guadagnato più punti fuori casa (14) che in casa (10). E non solo. Nei sette match giocati tra le mura amiche la Juventus ha segnato appena sette gol. Decisamente troppo pochi, anche per un'attacco in difficoltà come quello bianconero. Per questo motivo la partita di questa sera contro il Genoa sarà fondamentale per due motivi: i bianconeri non dovranno soltanto vincere, ma anche convincere. La stagione della Juventus passa inevitabilmente per l'Allianz Stadium, che deve tornare ad essere l'inespugnabile castello bianconero al più presto. Riuscirà la squadra di Massimiliano Allegri ad invertire questo particolare trend negativo? Lo scopriremo tra poche ore.