Juve, il report dell’allenamento: Chiesa e Vlahovic parzialmente in gruppo

Buone notizie per la Juventus in vista dell'ultima gara del 2022. I bianconeri affronteranno la Lazio , una sfida decisiva per la zona Champions. Per l'incontro con i biancocelesti potrebbero recuperare sia Vlahovic che Chiesa, in fase di rientro dopo i rispettivi stop muscolari e tendinei.

Al VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi. Ultimo match dell’anno, dunque, per la Juventus che dopo essere rientrata vittoriosa da Verona nella notte si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare il prossimo appuntamento di campionato. Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita il lavoro è stato differenziato: scarico per chi è sceso in campo e ha giocato più minuti ieri, mentre il resto della squadra ha lavorato sul possesso palla per lo sviluppo della manovra, con partitina con lavori specifici per i difensori. Vlahovic e Chiesa hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Domani sarà già vigilia: la conferenza stampa del Mister, come sempre live su Juventus Tv dall’Allianz Stadium, è in programma per le 19".