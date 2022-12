Juve, ultimo allenamento prima di Natale: il report ufficiale

Il report dell'ultimo allenamento della Juve prima della pausa per il Natale: il comunicato ufficiale bianconero

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un report dell'allenamento odierno. Ecco il comunicato bianconero: "Dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Rijeka, la seconda consecutiva dopo quella contro l'Arsenal a Londra sabato 17 dicembre, la Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center per l'ultima giornata di lavoro prima della breve sosta natalizia. Un allenamento, quello odierno, che si è focalizzato su questo menu: scarico per una parte del gruppo, lavoro tecnico, combinazioni e tiri in porta per gli altri giocatori.

Come detto, i bianconeri osserveranno tre giorni di riposo in concomitanza delle festività natalizie. Il gruppo si ritroverà alla Continassa martedì 27 dicembre per preparare l'ultima amichevole in programma prima della ripresa della Serie A. Venerdì 30 dicembre alle ore 14:30 i bianconeri affronteranno lo Standard Liegi, sempre all'Allianz Stadium. Questa volta però la partita sarà a porte aperte per chiudere il 2022 insieme".

Da oggi i bianconeri torneranno quindi per un paio di giorni in vacanza, così da poter trascorrere insieme alle famiglie le vacanze di Natale. Il 27 però di nuovo tutti in campo in vista dell'amichevole a porte aperte contro lo Standard Liegi del 30 dicembre e della 16esima giornata di Serie A contro la Cremonese, in programma mercoledì 4 gennaio alle 18.30.