Juve, gol in allenamento per Pogba: il francese verso la convocazione

Allenamento con la squadra e gol in partitella per Pogba Pogba: il centrocampista della Juve potrebbe essere convocato contro lo Sporting

redazionejuvenews

Niente riposo per i giocatori della Juve che anche a Pasquetta sono scesi in campo ad allenarsi in vista del match di Europa League contro lo SportingCP. Se da una parte Paredes ha litigato con Allegri, dall'altra il resto della squadra è scesa in campo davanti ai tifosi bianconeri. Tutti in campo tranneVlahovic, alle prese con un problema alla caviglia, Rabiot e Cuadrado, che hanno svolto lavoro differenziato.

Il resto della formazione terminato il normale allenamento ha svolto una piccola partitella: in gol Chiesa, Danilo, Bonucci, Kean, Milik (a segno 5 volte), Padoin ePogba. La rete del centrocampista francese può sicuramente far sorridere l'allenatore bianconero, che in vista della sfida di Europa League spera di poter finalmente convocare l'ex Manchester United. Da segnalare anche i 5 gol dell'attaccante polacco che si candida a una maglia da titolare in caso di forfait di Vlahovic.

Al termine dell'allenamento i giocatori della Juve si sono fermati a fare saluti e foto con i tifosi presenti alla Continassa, per poi concludere la giornata con un pranzo di squadra. Clima felice e disteso, ideale in vista di una sfida importante come quella contro lo Sporting. I bianconeri sono infatti chiamati a vincere: vietato sbagliare.