Juve, il report dell’allenamento odierno: in gruppo Di Maria e Bonucci

La Juventus, dopo il pareggio con la Roma, è già pronta per tornare in campo mercoledì' sera contro lo Spezia di Gotti. Sarà una partita fondamentale per i bianconeri, che dopo due pari di fila, devono e hanno bisogno di tornare ai tre punti fin da subito, per non perdere ulteriore terreno con le big del nostro campionato. Arrivano intanto buone notizie dall'infermeria: Angel Di Maria, Nicolò Fagioli e Leonardo Bonucci hanno svolto l'allenamento parzialmente in gruppo, motivo per cui i tre potrebbero recuperare in extremis per la sfida con la Fiorentina di sabato prossimo, anche se l'argentino e il difensore avrebbero anche chance per rientrare nella lista dei convocati per la gara contro gli spezzini.