Juve, le ultime novità dagli allenamenti: due giocatori di nuovo in gruppo

Dopo il pareggio contro il Venezia, la Juve si prepara ad affrontare il Bologna. Buone notizie per Allegri: due giocatori in gruppo

redazionejuvenews

Dopo il pareggio contro il Venezia, la Juventus non può prendersi del tempo per riflettere ed è subito tornata in campo in vista del match contro il Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri è concentrata e pronta a portare a casa i tre punti contro una formazione temibile ma abbordabile, almeno sulla carta. Buone notizie per il tecnico bianconero, che ha potuto riabbracciare due giocatori di fondamentale importanza. Andiamo quindi alla scoperta delle condizioni di tutti gli infortunati in casa Juve: l'infermeria si sta lentamente svuotando!

Nella seduta di allenamento odierna il tecnico bianconero ha potuto di nuovo contare su Weston McKennie e Dejan Kulusevski, di nuovo pienamente in gruppo. I due giocatori si sono allenati con grande energia, visibilmente vogliosi di tornare al più presto in campo. Niente allenamento invece per Chiellini, Locatelli, Alex Sandro e Pellegrini, che necessitavano di una giornata di riposo. Ancora infortunati, invece, Dybala (ecco l'esito degli esami), Danilo, Ramsey e Chiesa.

Per quanto riguarda l'allenamento in se, aperto ai giornalisti, Allegri si è concentrato molto sulla tattica, dimostrando di avere le idee molto chiare: “Se la palla gira nella loro metà campo non è un problema, qui dobbiamo essere aggressivi. Bisogna saltargli addosso, non devono fare neanche un cross. Facciamoci vedere. Palla addosso, palla avanti, palla dietro. Dobbiamo stare calmi. In sette ci si difende per tutta la partita, tranquilli”. I due moduli più utilizzati sono stati il 4-2-3-1 e il 4-3-3, con Morata prima punta e Kulusevski e Bernardeschi esterni di centrocampo. E parlando di Bernardeschi, le condizioni dell'esterno italiano preoccupano leggermente. Oggi, infatti, l'ex Fiorentina ha zoppicato per lungo tempo, alle prese con un lieve problema al ginocchio sinistro. “Fa male il ginocchio? Tranquillo Fede, tanto ne hai due…”, ha ironizzato Allegri durante l'allenamento. Niente di preoccupante, quindi, ma che dovrà essere sicuramente monitorato.