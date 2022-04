Juve, Allegri: “Vlahovic può migliorare. Critiche? Fanno parte del mestiere”

Al termine del match contro il Cagliari l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn

Sul centrocampo ha aggiunto: "In questo momento mancano McKennie e Locatelli perchè sono infortunati. nel primo tempo Rabiot poteva essere più veloce nella lettura, essere più veloce e andare più al tiro. Credo possa giocare in sia a tre che a due, ma con la gamba che ha a due compre molto più campo".

Kean è stato a lungo sul punto di entrare al posto di Dybala, poi invece l'argentino è rimasto in campo e ha fatto assist: "In quel momento non mi sembra giusto cambiare per cambiare. Alla fine ho cambiato Bernardeschi perchè mi dava qualche inserimento e tiro in più rispetto a Rabiot".