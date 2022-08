Juve, Allegri si affida a Vlahovic: contro lo Spezia 1 gol ogni 84 minuti

Il bomber serbo è l'arma in più della Juve contro lo Spezia: Massimiliano Allegri punterà su di lui per vincere

Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Juve e Spezia. Questa sera alle 20:45 i bianconeri affronteranno la squadra di Gotti con un semplice obiettivo: vincere. Per la squadra di Massimiliano Allegri si prospetta una sfida abbordabile, ma guai ad abbassare la concentrazione. Il tecnico italiano si affiderà a Dusan Vlahovic che contro lo Spezia ha uno speciale record: "Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, lo Spezia è quella contro cui l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha il miglior rapporto minuti/gol (una rete in media ogni 84).Quattro le marcature totali contro i liguri, inclusa la sua ultima tripletta nel torneo, nell'ottobre 2021 con la maglia della Fiorentina".

"In caso di gol - si può leggere sul sito del club bianconero, Dusan Vlahovic (22 anni e 215 giorni il giorno della gara) diventerebbe il secondo più giovane giocatore della Juventus a segno in quattro gare casalinghe di fila di in Serie A. Al primo posto Paulo Dybala (22 anni e 70 giorni nel gennaio 2016)". E a proposito di Dybala-Vlahovic: "Dusan Vlahovic ha segnato tre gol finora in questo torneo. L’unico giocatore della Juventus che ha fatto meglio dopo le prime quattro gare in una stagione di Serie A dall’inizio dello scorso decennio è stato Paulo Dybala (otto, nel 2017/18)".

Occhio a Rabiot: "Il francese è andato a segno nella sua prima sfida contro lo Spezia in Serie A, l’1 novembre 2020 al Manuzzi. Tra le sue cinque marcature nella competizione, quella è l'unica arrivata da subentrato". Se dovesse scendere in campo e segnare, Leonardo Bonucci diventerebbe invece il sesto difensore in tutta la storia della Serie A capace di andare a segno in 10 stagioni consecutive nella competizione. Prima di lui Giacinto Facchetti, Agostino Di Bartolomei, Alessandro Renica, Pietro Vierchowod e Paolo Negro. Con la prossima presenza (attualmente a 416), il difensore italiano raggiungerà Alessandro Nesta e Sandro Mazzola (entrambi a 417) al 50º posto nella classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A.