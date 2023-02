Juve, Allegri si gode il ritorno di Vlahovic: nel mirino c’è la Fiorentina

" Avrò bisogno di qualche partita per tornare al 100%, ma ci sto mettendo tutto me stesso ". Con queste parole Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn ha commentato la sua prestazione al termine della partita contro Salernitana. Una doppietta che sa di liberazione dopo tanti mesi di infortuni e problemi fisici. L'attaccante serbo sembra finalmente essersi lasciato alle spalle la pubalgia.

A confermare il buon momento di forma dell'attaccante ci ha pensato Massimiliano Allegri , che al termine della partita ha detto: "Fisicamente è più leggero, si muove meglio. É più brillante e questa sera ha giocato meglio tecnicamente". Per La Gazzetta dello Sport è stato il migliore in campo, da 7,5 in pagella: " Il rigore dell’1-0, angolatissimo, è il clic che gli cambia umore e partita. Dopo il gol gioca molto più libero, oltre al bis e all’assist involontario per Kostic, strappi, impegno e delizie ".

Quale momento migliore per ritrovare il gol se non subito prima della partita contro la Fiorentina? Vlahovic domenica prossima potrà dimostrare il suo valore contro la sua ex squadra, pronto a trascinare i bianconeri verso la salvezza. E perchè no, anche un posto in Conference League. La Juve e Allegri sono pronti a puntare su di lui: ben tornato Dusan.