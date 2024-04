Juve, Allegri esalta super Szczesny: “Tra i migliori in Europa”

Decisivo. Basterebbe questa parola per descrivere la partita di Szczesny contro la Fiorentina. Il portiere della Juve ha fatto una parata incredibile su Nico Gonzalez, permettendo di fatto alla squadra di Allegri di vincere la partita. Massimiliano Allegri al termine della partita ha detto: "Lui è cresciuto molto, forse perchè sta diventando vecchio (ride ndr). Un portiere straordinario e che è tra i migliori in Europa". Per La Gazzetta dello Sport la partita del polacco è stata da 7 pieno in pagella: "Farsi trovare pronto è la specialità della casa: spettatore nel primo tempo, nella ripresa salva il risultato deviando il tiro di Nico sul palo".