Juve, Allegri nella storia: Max supera quota 1000 punti in Serie A

Con la vittoria contro il Frosinone Massimiliano Allegri ha superato quota 1000 punti in Serie A: nessuno come lui

Criticato per il suo stile di gioco votato alla difesa, troppo spesso nel mirino della critica dei tifosi della Juve e non solo. Eppure nonostante tutto e tutti Allegri resta un vincente e lo dimostrano i 1002 punti conquistati in Serie A. 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte.