Juve, Allegri: “Stagione anomala, ma devo ringraziare i ragazzi”

Infine: "In questo momento vorrei riposare: prima stacchiamo e meglio è. Con calma e lucidità dovremo fare delle scelte. Ma c'è una buona base: non è tutto da buttare. L'errore è quello di dimenticare il buono per ripartire. Quest'anno speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se ci sono altri punti di penalizzazione. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, hanno giocato 5 giocatori giovani. Sapevo che fosse difficile vincere quando sono tornato, sennò andavo da altre parti. Ci sono squadre che sono state 6 anni senza finire nelle prime quattro. Il resto sono solo parole. A tutti gli effetti la Juve è in zona Champions. Siamo stati penalizzati. Il calcio ti dà il calcio ti toglie. Quest'anno ci ha tolto molto ma ne siamo usciti molto fortificati. Ovviamente ci sono squadre che andranno in Champions per i nostri punti di penalizzazione. L'ambizione della Juve è quella di vincere, poi ci sono altre squadre ovviamente. Sono 3 anni che non vinciamo dopo un lungo ciclo di vittorie durato 9 anni."