Juve, sfuma Spalletti: “Prendo un anno sabbatico, non allenerò un’altra squadra”

A confermare quanto detto dal presidente del Napoli ci ha pensato lo stesso Spalletti, che a margine premio MLC Inside The Sport ha detto: "Ci sono tre regole: avere calciatori forti, una società che ti indichi calciatori forti e possa metterteli a disposizione, e Giuntoli è uno dei più bravi direttori che abbia mai avuto, e il cuore della città. Perché una storia così finisce? Certe volte per troppo amore ci si lascia. Sono stanco, ho bisogno di staccare un po'. Napoli merita molto di più che cose normali. Il primo anno non ci sono riuscito, e quindi inizi ogni volta a porti delle domande: sarò in grado di farcela? Quest'anno non sono in grado, per cui faccio un passo indietro. Nella cena con De Laurentiis dissi che sarei stato un anno fermo, che non avrei allenato il Napoli e nessun'altra squadra. Sono contento che l'abbia detto, era giusto lo dicesse la società. Mi mancherà un po' tutto, e me ne renderò conto quando giocherà il Napoli".