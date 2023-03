Juve, Allegri sorride in vista di sabato: l’attacco torna al completo

La sosta rigenera gli indisponibili in casa Juve: per la gara contro l'Hellas alla ripresa della Serie A Allegri ritrova il reparto offensivo

redazionejuvenews

Suona strano in questa stagione ma la Juventusche si prepara ad affrontare il Verona sarà una squadra in salute. Non da un punto di vista mentale, quello non è mai mancato, specie a chi rialza la testa dopo un -15 inflitto in classifica. Ciò che conforta Allegri è che la sosta è servita a favorire il recupero di qualche indisponibile.

Certo, è ancora presto per rivedere in campo Pogba, all'ennesima sciagura stagionale dal punto di vista muscolare. Ma quello sul 10 francese è un discorso a parte, purtroppo. Per la sfida di sabato contro il Verona il tecnico livornese ritroverà elementi importanti, soprattutto in attacco dove Arek Milik tornerà a disposizione della squadra. Vlahovic non sarà più costretto a fare gli straordinari, sebbene gli impegni con la nazionale gli abbiano fatto ritrovare gol e fiducia. Tornerà a disposizione in campionato anche Moise Kean dopo il doppio turno di squalifica per l'espulsione rimediata allo Stadio Olimpico.

I controlli medici hanno poi escluso lesioni sia per Federico Chiesa che per Angel Di Maria, anche se andranno monitorati visto che martedì c'è la semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Infine, da sottolineare anche il recupero a centrocampo di Miretti che ha smaltito i problemi fisici. Anche lui tornerà tra i convocati per la gara casalinga contro la compagine veneta.