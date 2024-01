Juve, Allegri punzecchia di nuovo l’Inter: “Loro sono permalosi…”

In conferenza stampa Allegri ha paragonato la Juve a Sinner e l'Inter a Djokovic... andrà a finire come agli Australian Open?

Prima guardie e ladri , ora Sinner e Djokovic : Massimiliano Allegri in conferenza stampa regala sempre spettacolo. Alla vigilia della sfida contro l'Empoli l'allenatore della Juve ha paragonato i bianconeri al tennista italiano e l'Inter a quello serbo, ma solo per l'età media...

"Voglio fare i complimenti a Sinner - ha esordito -, che ha fatto una partita straordinaria e ha una carriera davanti importante nonostante un mostro sacro come Djokovic che ha fatto cose meravigliose ed è sempre bello vederlo giocare. Se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner e loro sono Djokovic… Ma non lo so che poi magari la prendono male, permalosi…".