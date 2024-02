Juve, Allegri sceglie i convocati: le scelte su Vlahovic e Perin

La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per il match di stasera: tra le scelte di mister Allegri non risulta ne Vlahovic ne Perin

Attraverso il sito ufficiale del club, la Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match delle 20.45 dell'Allianz Stadium contro l'Udinese. Tra i giocatori scelti da mister Allegri, non saranno presente ne Dusan Vlahovic (già annunciato in conferenza stampa), ne Mattia Perin, che si aggiungono all'assenza per squalifica di Danilo.