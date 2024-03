Juve, Allegri può sorridere: tre giocatori recuperati per il Napoli

Arriverebbero buone notizie dall'ultimo allenamento della Juventus: l'allenatore Massimiliano Allegri recupererebbe tre pedine per il Napoli

Il mese di Marzo sembrerebbe iniziare nel migliore dei modi per la Juventus. Nell'ultimo allenamento della squadra bianconera, sostenuto venerdì mattina, Massimiliano Allegri ha probabilmente avuto le conferme e le novità che si aspettava. In primo luogo, Federico Chiesa si è allenato interamente con il resto del gruppo e torna a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Napoli.