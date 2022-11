Juve, Allegri: “C’è amarezza. Chiesa? Magari scenderà in campo”

Nel pre partita del match di Champions League contro il PSG , l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Per uscire soddisfatti serve una bella prestazione, un buon test per i ragazzi giovani . Abbiamo la possibilità di centrare l'Europa League ma come è normale c'è amarezza. Stasera sarà una bellissima partita contro una squadra straordinaria".

"La formazione non è rimaneggiata - ha continuato, bisogna essere bravi in fase di non possesso perchè loro sono bravissimi ad accelerare. In attacco possiamo avere delle possibilità".