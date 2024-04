Juve, Allegri vuole raggiungere gli obiettivi: futuro? Palla alla dirigenza

Manca ormai pochissimo al termine della stagione e il futuro di Massimiliano Allegri resta un rebus. Voci di corridoio lo vorrebbero praticamente già esonerato, ma in realtà non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. La dirigenza continua a prendere tempo e nel frattempo Max lavora per raggiungere gli obiettivi prefissati: raggiungere la prossima Champions League e vincere la Coppa Italia. Come riportato da Tuttosport, Allegri è abbastanza tranquillo. È in linea con gli obiettivi stagionali e ha un altro anno di contratto. Se la Juve vorrà esonerarlo dovrà quindi pagargli tutti e 7 i milioni che gli spettano, e forse anche una buonuscita. Forse sarà addio, ma di certo non indolore.