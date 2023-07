Juve, Max prepara l’ennesima “allegrata”: nuovo ruolo per Weah

I ritiri estivi sono da sempre l'occasione perfetta per testare nuovi giocatori e moduli. In casa Juve tutti gli occhi sono puntati su Weah , l'unico nuovo acquisto del mercato bianconero.

L'americano è stato comprato per giocare come esterno di centrocampo a destra nel 3-5-2 , sostituto di Cuadrado . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, Allegri lo starebbe provando anche in un'altra posizione.

C'è infatti la possibilità che come lo scorso anno la Juve possa passare al 4-3-3. In questo caso Allegri vede Weah non tanto come ala d'attacco, ruolo che ha già ricoperto in passato, quanto più come terzino destro.