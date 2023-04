Juve, Allegri non si tocca: la società non lo mette in discussione

Nonostante il clima non sia proprio dei migliori, la società continua a credere nel tecnico toscano: Allegri resterà sulla panchina della Juve

Giornate ad alta tensione in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Dopo la sfuriata nel post partita di Inter-Juve il tecnico ha fatto emergere un nuovo segnale di nervosismo che sembra non avere più il polso della situazione. Tuttavia la società non vuole metterlo all'angolo ed intende proseguire con lui.

Durante l'allenamento di ieri alla Continassa per preparare la sfida di domenica sera al Dall'Ara, ancora a parte Dusan Vlahovic ai box per una distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento di martedì. Tempi di recupero? Ancora un mistero: il serbo dovrà essere valutato di giorno in giorno, anche se potrebbe esserci dell'altro.

E oltre a lui un altro grande assente è Moise Kean (l'unico centravanti andato in gol nel mese di aprile nel match contro l'Hellas Verona). Per rivederlo in campo se ne riparlerà verosimilmente tra la partita con l'Atalanta e quella con il Siviglia, gara valida per la semifinale d'andata di Europa League. Allegri ritroverà Juan Cuadrado per la trasferta di Bologna di domenica sera, dopo la squalifica di Coppa Italia. Con lui in campo anche Danilo, Anche se potrebbero esserci soprese.