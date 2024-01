Juve, Allegri su Mourinho: “Il calcio italiano perde un allenatore importante”

La notizia dell'improvviso esonero di Josè Mourinho ieri ha colpito tutti. La dirigenza della Roma ha deciso di provare a dare una svolta alla squadra, salutando lo Special One e mettendo De Rossi sulla panchina giallorossa.

Al termine della partita contro il Sassuolo l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport ha detto: " Son dispiaciuto perché il calcio italiano perde un allenatore importante per quello che ha fatto in carriera ma anche alla Roma, è tato qualcosa si straordinario".

"Da fuori sembra tutto semplice ma è stato molto bravo perché ha ottenuto i risultati. Sono dispiaciuto anche per il rapporto che avevamo, gli faccio un in bocca al lupo per la carriera. Faccio l'in bocca al lupo anche a Daniele De Rossi che è all'inizio della sua carriera da allenatore", ha concluso.