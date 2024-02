Juve, via Allegri? Motta o Conte per la panchina bianconera

Motta o Conte potrebbero diventare i nuovi allenatori della Juve nel caso in cui Allegri decidesse di dire addio: il punto della situazione

Allegri al termine della stagione potrebbe lasciare la Juve. Partendo da questo presupposto la dirigenza bianconera ha deciso di cominciare a guardarsi attorno, intenzionata a non farsi trovare impreparata nel caso in cui Max decidesse davvero di non rinnovare.