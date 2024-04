Juve, Allegri potrebbe seguire Manna al Napoli: l’indiscrezione

"Stiamo parlando con Manna per capire quale sarà il suo percorso nel rispetto del club. Futuro Allegri? Ha un anno di contratto, sta facendo un lavoro importante e ci metteremo seduti come si fa sempre a fine anno", queste le parole di Giuntoli prima del fischio d'inizio di Torino-Juve. Manna sembra infatti destinato a lasciare Torino per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, mentre il futuro di Allegri non è ancora chiaro. Secondo alcune voci di mercato non è impossibile che il tecnico italiano faccia la stessa scelta. Siamo ancora nell'ambito delle ipotesi, ma Max potrebbe davvero diventare il nuovo allenatore azzurro.