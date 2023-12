Juve, Allegri: “Importante allungare sulle squadre dietro”

Al termine del match contro la Roma l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "È stata una bella partita. Giocare contro la Roma non è semplice. Nel primo tempo abbiamo rischiato in qualche situazione. Era importante vincere per allungare su quelle che sono dietro. Con la vittoria abbiamo allontanato la Roma per la zona Champions. Abbiamo fatto 43 punti che sono tanti ma dopo il 7 faremo il punto su come è andato il girone di andata".