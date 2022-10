Juve, Allegri: “Non ho mai pensato alle dimissioni. Ora andremo in ritiro”

Al termine della partita contro il Maccabi Haifa, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Partita difficile da spiegare. Dobbiamo stare in silenzio perchè non abbiamo fatto una partita di livello. Ritiro? Da domani fino al derby rimaniamo tutti alla Continassa. Lo dobbiamo ai tifosi. E' una questione di cuore e passione, così non mi piace. E' stato uno dei peggiori primi tempi di sempre, ogni tanto serve stare in ritiro. Non ho mai pensato alle dimissioni, bisogna uscirne insieme con coraggio". Intanto il web esplode: "Indegni, stagione finita!"<<<