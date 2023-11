Juve, Allegri: “Abbiamo preso un gol un pochino da polli. Obiettivo? Champions”

Al termine della partita contro l'Inter l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo preso un gol un pochino da polli. Avremmo potuto fare meglio. L'Inter quando ha campo aperto ha grande tecnica, fa grandi giocate. Detto questo la squadra ha fatto un'ottima prestazione, erano da tre anni che la Juve non giocava per il primo posto in classifica. Anche io non l'avevo più giocata. Ci da più consapevolezza ma possiamo migliorare ancora su tante cose".