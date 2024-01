Juve, Allegri: “Importante fare un punto oggi. Devo smettere di fare battute”

Al termine della partita contro l'Empoli l'allenatore della Juve Allegri ai microfoni di Dazn ha detto: "La squadra comunque ha fatto una buona partita. Nonostante siamo rimasti in 10 abbiamo cercato di vincere la partita. Non si può vincere ogni partita, questo è il calcio. Dispiace. Vogliamo fare i complimenti all'Empoli".

Sul fallo di Milik: "Son cose che capitano. Milik veniva da buone prestazioni e l'ho scelto per usare la sua fisicità".

Sulle condizioni degli infortunati: "Rabiot e Chiesa stanno meglio, ma non è solo la partita con l'Inter. Dobbiamo arrivare a fine maggio tra le prime posizioni".

Su Miretti: "Lui è un giocatore più di palleggio, una volta rimasti in 10 ha fatto fatica". Su Vlahovic: "E' cresciuto molto e ora è molto più equilibrato. Anche oggi ha fatto una grande partita. Kean? Non lo so se resta".