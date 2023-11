Juve, Allegri ha scelto: Nicolussi Caviglia verso la titolarità con l’Inter

Le quotazioni di Hans Nicolussi Caviglia sarebbero in grande rialzo: mister Allegri avrebbe scelto lui in cabina di regia contro l'Inter

Il debutto da titolare… contro l'Inter. Sarebbero questi gli indizi che giungono dall'allenamento di rifinitura della Juventus riguardanti Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista valdostano sembrerebbe il favorito a sostituire Manuel Locatelli, recuperato in extremis per la panchina. Mister Allegri avrebbe dunque scelto di dare fiducia a un giocatore nella sua posizione naturale piuttosto che optare per l'adattamento di Fabio Miretti.