Juve, Allegri si fida di Gatti: si è preso il posto con Bremer e Danilo

Giornata di antivigilia della sfida contro il Verona in casa Juventus . Gli uomini di Max Allegri ripartiranno dall'impegno contro i gialloblù, in programma sabato 1 aprile all'Allianz Stadium (calcio d'inzio ore 20:45). La Vecchia Signora riparte dai 41 punti in classifica (56 senza penalizzazione) e dai tre successi consecutivi tra campionato e coppa. Un bel modo di concludere il mese di marzo ed aprirne uno quanto mai intenso e decisivo.

Nella sfida di sabato Allegri farà rifiatare Filip Kostic. Il serbo è rientrato anzitempo dal ritiro con la propria nazionale per un'infiammazione al tendine d'Achille. Ciononostante l'ex Eintracht ha recuperato ma, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico livornese non lo rischierà nella sfida contro il Verona. Allegri opterà per la via della prudenza, soprattutto tre giorni prima del delicato confronto di Coppa Italia contro i nerazzurri alle semifinali.