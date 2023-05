Juve, nonostante tutto la società conferma la fiducia ad Allegri

Con il pareggio contro il Bologna si è concluso un aprile disastroso per la Juve , che ha visto i bianconeri vincere soltanto contro il Verona e nel match di andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona. La Vecchia Signora è infatti stata eliminata dalla Coppa Italia , ha perso molti punti in campionato ma perlomeno ha riavuto momentaneamente indietro i punti tolti dalle penalizzazioni. Una situazione difficile per Massimiliano Allegri , che nonostante tutto continua ad avere il supporto della società .

"Confermare Allegri è un'ovvietà - ha detto il CFO Calvo -, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di 4 anni, non siamo alla metà, non è finita la seconda stagione. Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions. Non è in discussione. In una stagione così, abbiamo voglia di migliorarci. Dirigenti e giocatori".