Juve, Allegri: “C’è grande entusiasmo. Bene Morata e Dybala. Vlahovic deve crescere”

Da Dybala e Morata fino a Vlahovic: le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro l'Hellas Verona

Intervistato ai microfoni di DAZN, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della vittoria contro l'Hellas Verona: " C’è entusiasmo per l’arrivo di due giocatori nuovi , la società è stata molto brava. Dei tre giocatori comprati, due hanno segnato con la Juventus e uno con il Frosinone (Gatti ndr). La partita è stata tosta , il Verona è una squadra che corre molto. Abbiamo approcciato bene, c’è stata disponibilità, i tre davanti hanno lavorato. Dobbiamo rimanere sereni, calmi, il cammino è ancora lungo. Vincere era importante, sarebbe stato un peccato non farlo. Il Verona ci ha fatto dannare: è stata una partita piena di duelli e contrasti ma alla fine l'abbiamo spuntata noi".

Su Dybala e Morata ha aggiunto: "Io li farei giocare tutti, ma c'è bisogno di disponibilità. Ora sono in un buon momento di forma, loro hanno una grande tecnica e sono stati bravi sia in fase offensiva che in quella difensiva. Paulo ha fatto una partita di sacrificio, ha fatto un assist a Vlahovic molto bello, stessa cosa Alvaro su Zakaria. Io credo che Morata possa crescere ancora molto. Questa sera ha giocato la palla a due tocchi, in maniera molto veloce. Dobbiamo continuare a lavorare: ora abbiamo la Coppa Italia, poi domenica la partita a Bergamo".