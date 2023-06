Juve, Allegri a Coverciano: lezione plenaria in aula magna

Come si legge sull'ANSA, l' anno successivo si è aggiudicato la Panchina d'oro per la stagione al Cagliari. Stesso premio riconosciuto anche per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 come tecnico della Juventus. Sul sito Figc si legge: "Una lezione plenaria, in un’aula magna di Coverciano riempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. La Scuola Allenatori federale ha avuto un docente d’eccezione questa mattina: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è infatti intervenuto per parlare davanti ai corsisti dei due massimi livelli di formazione".