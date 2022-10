Juve, Allegri non convince: idea Conte-bis? A giugno…

Allegri non convince fino in fondo e la dirigenza della Juve comincia a pensare al futuro: possibile ritorno per Conte?

"Penso che il mio contratto non sia importante in questo momento. Devo parlare con il club e parlerò con il club di questa situazione e troveremo la soluzione migliore per tutti", queste le parole dette da Antonio Conte in conferenza stampa pochi giorni fa. L'avventura dell'ex allenatore di Inter e Juve al Tottenham sta proseguendo tra alti e bassi, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Il contratto del tecnico italiano è in scadenza e chissà che non possa esserci un incredibile ritorno.

Eh sì, perchè la dirigenza bianconera pare ci stia pensando sul serio. L'Allegri bis è un mezzo flop: perchè non provare con un Conte bis? I punti a favore del tecnico pugliese ci sono tutti: carisma, mentalità vincente, attaccamento alla maglia e un 3-5-2 puro che si sposerebbe benissimo con la rosa bianconera.

Per il momento il presidente Agnelli ha blindato Allegri: "Le valutazioni le faremo a fine stagione, non siamo abituati a cambiare in corsa". Ma se a giugno non dovessero arrivare i risultati sarà addio. La Juve è un club vincente, non c'è spazio per sbagliare. In estate arriverà l'ennesima evoluzione? Forse, è ancora troppo presto per saperlo. Di sicuro Conte è un'idea, Allegri è avvertito.