Juve, Allegri: “Non bisogna avere paura, partita diversa rispetto a Cagliari”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri in vista della semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Lazio

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Troveremo una Lazio che vorrà fare la partita con grande aggressività. Sta cambiando rispetto alla Lazio di Sarri. Bisogna fare una grande partita. Siamo partiti con l'obiettivo della Champions e la Coppa Italia. Domani capiremo se saremo stati bravi a centrare la finale. Poi in campionato è ancora lunga perchè abbiamo tanti scontri diretti".