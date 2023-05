Juve, l’Allegri bis è un flop: i numeri delle prime 100 partite

Il ritorno di Allegri sulla panchina della Juve è stato fin qui un flop: a dimostrarlo ci sono i numeri delle sue prime 100 partite

Il ritorno alla Juve di Massimiliano Allegri sarebbe dovuto essere l'inizio della rinascita bianconera. In realtà Max in questi primi due anni ha fatto fatica, non riuscendo a centrare praticamente nessuno degli obiettivi stagionali. L'Allegri bis è un flop e a dimostrarlo ci sono i numeri delle sue prime 100 partite.

54 vittorie, 20 pareggi e ben 26 sconfitte: se la prima Juve di Allegri era stata quasi imbattibile, ora la Vecchia Signora sta invece vivendo un momento particolarmente negativo. Nelle ultime quattro giornate di Serie A la Juve ha conquistato un solo punto, con i bianconeri che al momento si trovano al terzo posto in classifica con 60 punti, ben 19 in meno del Napoli primo in classifica.

A preoccupare non sono però soltanto i risultati, quanto più le prestazioni. La Juve di Allegri gioca spesso e volentieri male, con una tattica difensivista che punta tutto sul corto muso, ma che non sta dando i frutti sperati. 15o gol fatti e 100 subiti in 100 partite giocate, numeri da squadra che ha perso la sua identità. A confermare questo fatto c'è anche un altro dato: Allegri in queste prime 100 partite dal suo ritorno alla Juve ha cambiato 100 formazioni. I bianconeri si sono persi: ora tocca a Max ritrovare la retta via.