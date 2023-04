Juve, Allegri bersagliato dai tifosi: pesano le tre sconfitte e…

Troppe poche le reti in questo mese e troppe sconfitte. Poca grinta, qualità di gioco cattiveria soprattutto da parte dei big come Di Maria e Vlahovic. E a pagare il conto adesso è mister Allegri, bersagliato da diverse polemiche e additato come principale responsabile dell'andamento dei bianconeri, considerato insufficiente. Se nei primi mesi del 2023 qualcosa di buono si era di nuovo intravisto, adesso per la Vecchia Signora è di nuovo buio. La stagione però non è ancora finita e il tempo per riscattarsi ancora c'è. Tra campionato ed Europa League, Massimiliano Allegri ha ancora tempo per farsi perdonare dai suoi tifosi. Nulla è ancora deciso e c'è ancora una sentenza da attendere.