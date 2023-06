Juve, Allegri ricorda Berlusconi: “La sua visione del mondo non aveva limiti”

Con una lunga lettera l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha ricordato Silvio Berlusconi: "Il mio primo ricordo del Presidente Berlusconi è quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell’occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee avesse in testa e come per realizzarli tutti avrebbe dovuto arrivare a vivere almeno a 120 anni!