Juve, Allegri: “Avremmo potuto fare più gol ma va bene così”

Al termine del match contro il Barcellona l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV: « Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol , ma va bene così. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria , che è in crescendo, e Rovella , che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile».

Il giovane Barbieri ha detto: «Una bella partita, giocavamo contro un’ottima squadra e siamo contenti. Essere qua è vivere un sogno, penso all’azione di Las Vegas per il gol di Compagnon, penso a essere in campo stasera con il Barça… a casa sono tutti felicissimi, mi sono arrivati tanti messaggi, è bellissimo. In cosa sono migliorato? Sul mantenimento della concentrazione, per tutti i 90 minuti». Chiosa finale per Cudrig: «Una gara di livello tecnico molto alto, contro una squadra forte che viaggiava a gran ritmo. Siamo stati bravi a reagire ai gol subiti e a non prendere il terzo gol. Questa è l’estate più bella della mia vita, essere qui è un’emozione unica, bisogna dare tutto in campo per questa maglia: quando sono entrato e ho visto i giocatori in campo ho pensato che ci giocavo alla Playstation… è qualcosa di difficile da spiegare. L’annata in Under 23 è stata di enorme crescita per me».