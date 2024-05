Juve, Allegri a Sky: “Pareggio importante ma dobbiamo fare meglio”

Intervistato da Sky Sport nel post partita del match pareggiato contro la Roma, ha parlato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “È un pareggio importante, perché ci consente di rimanere in vantaggio negli scontri diretti e ci mancano 3 punti alla Champions. Questa sera è stata una bella partita, divertente, negli ultimi minuti dovevamo gestire meglio la palla. Era una palla gol. In quel momento lì abbiamo regalato due palle facili. Fortunatamente è stato bravo Szczesny. Stavo riguardando l’occasione di Abraham e ho avuto paura segnasse anche guardando un replay. Le squadre si sono allungate e noi dovevamo essere più precisi e fare gol prima. Secondo me dopo il gol ci siamo fermati, perché pensavano che la palla andasse fuori, invece non bisogna fermarsi. Dopo abbiamo avuto una bella reazione e dopo l’1-1 abbiamo avuto una bella occasione con Locatelli. È stata una bella partita giocata bene. Dusan ha fatto una buona partita, Chiesa anche. Hanno fatto il loro dovere, gli avevo chiesto di fare bene per tutti i minuti in campo, perché sicuramente avremmo avuto possibilità di fare gol. Sono stati bravi. Ho tolto Chiesa in quel momento lì perché si fermava troppo altro e stavamo soffrendo. Non riuscivamo più ad uscire e avevo bisogno di due più freschi che ci dessero energia”.