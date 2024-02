Juve, allarme Vlahovic: sovraccarico alla coscia e Udinese a rischio

Vlahovic potrebbe non essere a disposizione per il match della Juve contro l'Udinese: il giocatore ha rimediato un sovraccarico alla coscia

Piove sul bagnato in casa Juventus . In particolare, il reparto offensivo dei bianconeri appare quantomeno tormentato nel recente periodo di stagione. Nel match contro l'I nter , per 1-0 dalla squadra di Allegri , gli strascichi non sarebbero solamente a livello di umore. Infatti, la Juventus ha ripreso immediatamente gli allenamenti e alcuni giocatori, usciti acciaccati, hanno effettuato degli esami al JMedical.

Come riportato da Sportmediaset, Dusan Vlahovic avrebbe rimediato un sovraccarico all'adduttore della coscia destra. Un infortunio non grave ma in una zona delicata e che andrà valutato giorno per giorno. La sua presenza nel prossimo match della Juventus contro l'Udinese è quantomeno indubbio. Qualche noia anche per Federico Chiesa, che ha invece subito una contusione al piede destro che non desta però preoccupazione.