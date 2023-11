Juve, allarme rientrato: Miretti e Mckennie recuperati per l’Inter

Cambia il colore dell'allarme in casa Juventus. Non più rosso come era parso qualche giorno fa, ma più orientato al giallo. Questo perché, nell'allenamento di ieri, sono arrivate buone notizie per l'allenatore Massimiliano Allegri. Weston Mckennie e Fabio Miretti si sono allenati in gruppo. Se per il primo c'era già un cauto ottimismo, per il secondo aleggiavano dubbi maggiori.