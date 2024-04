Juve, allarme per le condizioni di Tevez: in ospedale per dolori al petto

Sirene dall'allarme dall'argentina per le condizioni dell'ex JuveCarlos Tevez. Secondo quanto riportato dai media argentini, infatti, l'attaccante, ora allenatore dell'Indipendiente, è stato infatti ricoverato in ospedale per un dolore al petto. Per fortuna non sembrerebbe essere nulla di grave, con il club che ha aggiornato sulle sue condizioni con il seguente comunicato: "Il nostro allenatore, Carlos Tevez, è entrato nell'ospedale di La Trinidad di San Isidro per un dolore al petto. Hanno effettuato gli studi corrispondenti e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell'ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato. Carlos Tevez sarà ricoverato in ospedale a scopo precauzionale fino al completamento degli esami di accertamento".