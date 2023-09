Juve, allarme Chiesa: problema muscolare in ritiro con l’Italia

Dal ritiro della Nazionale italiana di calcio arrivano brutte notizie per Chiesa: il giocatore della Juve si è dovuto fermare per infortunio

Campanello dall'allarme per l'Italia e per la Juventus. Durante la rifinitura tenutasi a Coverciano, Federico Chiesa ha riscontrato un problema muscolare che lo mette a fortissimo rischio per il match s Skopje contro la Macedonia. Candidato al posto da titolare, il giocatore, secondo Sportmediaset, l'attaccante bianconero effettuerà a breve una risonanza magnetica per verificare l'entità del problema. A seconda dell'esito verrà deciso se il giocatore potrà rimanere in ritiro con i compagni o se tornerà a Torino per ulteriori controlli.