Juve, alla scoperta di Friburgo e del suo stadio

I bianconeri scenderanno in campo domani sera nella partita valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Friburgo nella partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di EuropaLeague. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la città e lo stadio dei tedeschi.

"Nessuna squadra italiana ha mai giocato a Friburgo, quindi scopriamo qualcosa di più sulla zona che ospiterà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League della Juve. Friburgo si trova nella regione del Breisgau, sul limite occidentale della Foresta Nera nella Piana dell'Alto Reno. Con una popolazione di circa 230 mila abitanti, è la quarta città più grande del Baden-Württemberg, il terzo lander tedesco più importante per superficie e popolazione. Friburgo fu fondata nel 1120 come città di libero mercato e diventò una delle più ricche d'Europa nel XIV secolo grazie all'estrazione dell'argento nelle montagne circostanti. La città universitaria si è poi sviluppata in un centro culturale per le arti e le scienze, nonché un'importante meta turistica.

IN GIRO PER LA CITTA'

La storia di Friburgo può essere intravista negli edifici storici e nelle strade strette della città. La Porta Sveva medievale e la Cattedrale di Friburgo contrastano con l'architettura più moderna: la guglia della cattedrale, costruita in oltre 300 anni, è stata la prima nella storia dell'architettura gotica edificata con una struttura a maglia aperta. Fregiandosi di uno dei climi più caldi della Germania, Friburgo attira molti visitatori desiderosi di approfittare della vicina Foresta Nera. Gli appassionati di natura e sport si recano nella zona per i sentieri per mountain bike, le escursioni e i tour gourmet attraverso i villaggi vitivinicoli. C'è anche la più lunga funivia della Germania, lunga 3,6 chilometri, che parte dal villaggio di Günterstal fino alla vicina montagna, il Schauinsland.

LO STADIO

Proprio come la Juventus, lo SC Freiburg si è assunto il compito di costruire un nuovo stadio. I lavori sono iniziati nel novembre del 2016 e si sono conclusi nell'ottobre del 2021. L'Europa-Park Stadion ha una capacità di 34.700 posti ed è stato progettato con l'intento di riprodurre l'atmosfera speciale del vecchio Schwarzwald Stadion. L'obiettivo era quello di costruire uno stadio accogliente e accessibile a tutti, come dimostra l'alta percentuale (36%) di posti in piedi. In effetti, il cuore emotivo dello stadio è il settore sud, dove 8.000 tifosi in piedi incitano la squadra in ogni partita". (Juventus.com)