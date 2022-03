Juve, alla scoperta del prossimo avversario: la Fiorentina di Italiano

Andiamo alla scoperta della Fiorentina, prossima avversaria della Juve in Coppa Italia: attenti alla squadra di Italiano!

redazionejuvenews

In vista del match di Coppa Italia la Juventus sul proprio sito ufficiale ha analizzato al formazione di Vincenzo Italiano: "La Fiorentinaha vinto sei dei 14 confronti con la Juventus in Coppa Italia, con quattro pareggi e quattro successi bianconeri a completare il bilancio. La Juventus ha perso il 43% delle sfide di Coppa Italia giocate contro la Fiorentina (6/14): tra le squadre affrontate più di due volte dai bianconeri nella competizione, la Viola è quella che in percentuale li ha battuti di più.

LA STAGIONE VIOLA

La Fiorentina è ottava in Serie A, con 42 punti, frutto di 13 vittorie e 3 pareggi. 45 i gol segnati, 39 quelli subiti. In Coppa Italia, il percorso viola inizia con la vittoria di agosto contro il Benevento (4-0) per proseguire con il successo in casa per 2-1 contro il Benevento a dicembre, e poi agli ottavi con la pazza sfida del 13 gennaio al San Paolo, terminata 2-2 al 90' e poi vinta 5-2 durante i supplementari (uno dei cinque gol è di Vlahovic, grande ex di giornata). Ai quarti, altra vittoria in trasferta, questa volta a Bergamo, con reti di Piatek (2) e Milenkovic. La Fiorentina ha segnato 36 gol in 14 gare casalinghe stagionali, una media di 2.6 a incontro; solo Inter (40) e Lazio (37) hanno realizzato più reti in casa tra le squadre di Serie A nel 2021/2022 considerando tutte le competizioni.

La squadra viola non ha superato il turno in tre delle quattro semifinali che ha giocato in Coppa Italia dall’inizio dello scorso decennio (fa eccezione la doppia sfida contro l’Udinese nel 2013/2014), dopo che era riuscita ad approdare in finale in tutte le precedenti tre occasioni in cui ha partecipato a questa fase della competizione. Tra agosto e febbraio la Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite di Coppa Italia, segnando sempre almeno due reti (14 gol totali): i viola non fanno meglio da una serie di nove successi di fila tra agosto 1995 e agosto 1996, periodo in cui, sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri, vinsero anche la competizione". (Juventus.com)