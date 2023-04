Juve, Alex Sandro titolare? Il brasiliano è in vantaggio su Danilo: le ultime

Mancano poche ore al calcio d'inizio di Lazio-Juventus, sfida che chiuderà il 29esimo turno di Serie A nel weekend di Pasqua. Le due squadre arrivano da momenti positivi e sono in fiducia, in vista di un match delicato per le ambizioni stagionali di entrambe. Allegri è pronto a sfidare Sarri e ragiona su chi schierare in campo dal 1'. Il tecnico livornese non potrà contare sull'apporto di Kean, squalificato per il giallo rimediato nell'ultimo turno di campionato. Così come non potrà contare né su Pogba né su Kaio Jorge ancora indisponibile.